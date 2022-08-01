Где в РФ выгоднее всего купить 3-летний Kia Rio

Самая низкая средняя цена Kia Rio 2020 года выпуска в августе 2023 года была зафиксирована в Нижнем Новгороде.

Много лет подряд Kia Rio удерживал в России титул бестселлера среди иномарок. Дилеры продавали по всей стране каждый месяц по 7-8 тысяч автомобилей этой марки. Семейство Kia Rio собирали на заводе в Петербурге, но в 2022 году корейский концерн остановил конвейеры. Складские запасы дилеры распродали к весне 2023 года. Сейчас популярностью начал пользоваться трехлетний Kia Rio. Если 3 года назад базовый автомобиль стоил от 814 900 рублей, то сейчас этот же автомобиль стоит 1,6 млн рублей.

Как отметил 110km.ru, цена одной и той же модели, одного и того же года выпуска может серьезно отличаться в разных городах.

Самая низкая средняя цена Kia Rio 2020 года выпуска в августе 2023 года была зафиксирована в Нижнем Новгороде – 1 585 427 рублей. Примерно столько же за автомобиль просили в Екатеринбурге – 1 594 300 рублей. На третьем месте оказался Санкт-Петербург со средней ценой 1 617 364 рубля. Казань и Краснодар замыкают пятерку крупных российских мегаполисов со сравнительно недорогими Kia Rio.

Фото: unsplash