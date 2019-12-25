Водитель Kia Rio сбил школьника на Казанской и скрылся с места ДТП

Пострадавший в сопровождении матери, с ушибом большого пальца правой стопы в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

На выходных водитель Kia Rio сбил несовершеннолетнего и скрылся с места ДТП. Об этом стало известно Piter.tv.

В воскресенье, 31 июля, в 23:40 у дома №2 по Казанской улице неизвестный водитель, управляя автомобилем Kia Rio, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 16-летнего школьника из Старой Руссы (Новгородская область). Водитель с места ДТП скрылся

Пострадавший в сопровождении матери, с ушибом большого пальца правой стопы в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу.

Также в больницу Петербурга попала 11-классница с отравлением таблетками.

Фото: Piter.tv