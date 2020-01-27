В Петербурге задержали юного рецидивиста-угонщика каршеринга

Молодой человек угнал каршеринговый автомобиль Kia Rio.

В пятницу, 12 ноября, стало известно, что в в Приморском районе задержали 17-летнего подростка за неправомерное завладение транспортным средством. Об этом сообщили в ГУ МВД.



В среду, 10 ноября, каршеринговый автомобиль Kia Rio пропал от дома 28 по проспекту Сизова. В тот же день возбудили уголовное дело, после этого вечером в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого.



Им оказался неработающий 17-летний молодой человек, который проживает на Серебристом бульваре. Автомобиль нашли, а с подростка взяли подписку о "невыезде".



Известно, что молодой человек в декабре 2020 года был арестован по подозрению в хранении наркотиков, но в апреле освободили из зала суда. Под административным надзором он не состоит.

Ранее на Крестовском острове каршеринг снес ограждение и прилег на крышу.

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