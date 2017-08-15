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В ДТП на Уральской улице каршеринг улетел в кювет
Сегодня, 9:31
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В ДТП на Уральской улице каршеринг улетел в кювет

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В результате аварии пострадали люди.

Сегодня. 27 августа, на Васильевском острове произошло ДТП, в котором пострадали люди. Известно, что один из участников аварии погиб в больнице. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор".

На высокой скорости автомобиль угодил в кювет. Водитель машины не пострадал. А вот его пассажиры получили серьезный травмы, один из них умер. 

Известно, что автомобилист потерял управление над авто, когда проехал набережную Макарова. Подробности случившегося выясняются. 

Ранее на Piter.tv: мужчина лежал между рельсами на станции метро "Пионерская".

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

 

Теги: каршеринг, пострадали люди, угодил в кювет, уральская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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