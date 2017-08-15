В ДТП на Уральской улице каршеринг улетел в кювет

В результате аварии пострадали люди.

Сегодня. 27 августа, на Васильевском острове произошло ДТП, в котором пострадали люди. Известно, что один из участников аварии погиб в больнице. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор".

На высокой скорости автомобиль угодил в кювет. Водитель машины не пострадал. А вот его пассажиры получили серьезный травмы, один из них умер.

Известно, что автомобилист потерял управление над авто, когда проехал набережную Макарова. Подробности случившегося выясняются.

Ранее на Piter.tv: мужчина лежал между рельсами на станции метро "Пионерская".

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор