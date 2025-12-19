  1. Главная
Бастрыкин заинтересовался ДТП с двумя автобусами на трассе "Сортавала" под Петербургом
В результате пострадали пассажиры Mercedes: двое взрослых и шестилетний ребенок.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по информации о ДТП с двумя автобусами на трассе "Сортавала" в Ленобласти. Авария произошла 4 января на 73-м километре в Приозерском районе. 

Водитель Golden Dragon неверно выбрал дистанцию и столкнулся с микроавтобусом Mercedes. От удара последнее транспортное средство наехало на препятствие. В результате пострадали пассажиры Mercedes: двое взрослых и шестилетний ребенок. 

Следователи региона возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). 

Ранее на Piter.TV: три человека пострадали в ДТП на заснеженном Ропшинском шоссе. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

