Бастрыкин заинтересовался ДТП с двумя автобусами на трассе "Сортавала" под Петербургом

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по информации о ДТП с двумя автобусами на трассе "Сортавала" в Ленобласти. Авария произошла 4 января на 73-м километре в Приозерском районе.

Водитель Golden Dragon неверно выбрал дистанцию и столкнулся с микроавтобусом Mercedes. От удара последнее транспортное средство наехало на препятствие. В результате пострадали пассажиры Mercedes: двое взрослых и шестилетний ребенок.

Следователи региона возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти