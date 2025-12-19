  1. Главная
На трассе "Нева" в массовом ДТП пострадали трое, погиб пассажир
Сегодня, 15:59
В сторону Москвы проезд временно осуществлялся по одной полосе.

На 588-м километре трассы М-11 "Нева" в Ленобласти произошла цепь аварий. Об этом рассказали в МЧС России. 

По информации ведомства, 6 января в попутном направлении столкнулись легковой и грузовой автомобили, а также четыре "легковушки". В результате пострадали три человека, есть погибший пассажир. 

В сторону Москвы проезд временно осуществлялся по одной полосе. Водителей попросили быть внимательными к указаниям регулировщиков. Тело мужчины передали полицейским. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: Александр Бастрыкин заинтересовался ДТП с двумя автобусами на трассе "Сортавала" под Петербургом. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: дтп, нева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

