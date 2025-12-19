На трассе "Нева" в массовом ДТП пострадали трое, погиб пассажир

В сторону Москвы проезд временно осуществлялся по одной полосе.

На 588-м километре трассы М-11 "Нева" в Ленобласти произошла цепь аварий. Об этом рассказали в МЧС России.

По информации ведомства, 6 января в попутном направлении столкнулись легковой и грузовой автомобили, а также четыре "легковушки". В результате пострадали три человека, есть погибший пассажир.

В сторону Москвы проезд временно осуществлялся по одной полосе. Водителей попросили быть внимательными к указаниям регулировщиков. Тело мужчины передали полицейским. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: Александр Бастрыкин заинтересовался ДТП с двумя автобусами на трассе "Сортавала" под Петербургом.

Фото: пресс-служба МЧС России