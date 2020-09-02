На трассе М-10 в Ленобласти в ДТП погиб водитель Suzuki

Днем 9 июня столкнулись автомобили Isuzu, Suzuki и Volvo.

На трассе М-10 в районе пересечения с автодорогой А-120 произошло смертельное ДТП, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Отмечается, что днем 9 июня столкнулись автомобили Isuzu, Suzuki и Volvo. В результате пострадал водитель Isuzu, погиб управлявший легковой машиной Suzuki.

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно деблокировали пострадавшего и передали его медикам скорой помощи. А полицейским отдали тело скончавшегося. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что женщина пострадала в ДТП с трамваем на севере Петербурга. Столкновение случилось на перекрестке проспекта Испытателей и улицы Маршала Новикова.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти