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На трассе "Санкт-Петербург-Псков" в ДТП пострадал ребенок
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На трассе "Санкт-Петербург-Псков" в ДТП пострадал ребенок

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В ДТП пострадала женщина-водитель и ее 7-летняя пассажирка.

Накануне, 24 мая, на трассе "Санкт-Петербург-Псков" на 100 километре  автодороги произошло серьезное ДТП. В результате случившегося пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Дорогу не поделили автомобили "Хендай Крета" и "Исудзу". Правоохранители выяснили, что за рулем иномарки  "Хендай" находилась 49-летняя автоледи. Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. В результате случившегося машины "поцеловались". За рулем второго авто находился 35-летний мужчина.

В ДТП пострадала женщина-водитель и ее 7-летняя пассажирка. Обе госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

Теги: дтп с ребенком, пострадал ребенок, трасса санкт-петербург-псков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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