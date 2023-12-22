На трассе "Санкт-Петербург-Псков" в ДТП пострадал ребенок

В ДТП пострадала женщина-водитель и ее 7-летняя пассажирка.

Накануне, 24 мая, на трассе "Санкт-Петербург-Псков" на 100 километре автодороги произошло серьезное ДТП. В результате случившегося пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дорогу не поделили автомобили "Хендай Крета" и "Исудзу". Правоохранители выяснили, что за рулем иномарки "Хендай" находилась 49-летняя автоледи. Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. В результате случившегося машины "поцеловались". За рулем второго авто находился 35-летний мужчина.

В ДТП пострадала женщина-водитель и ее 7-летняя пассажирка. Обе госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv