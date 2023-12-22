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На проспекте Луначарского грабители вынесли из аптеки витамины

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Стражи порядка завели уголовное дело.

Правоохранители задержали подозреваемых в налете на аптеку  на проспекте Луначарского, 11, корпус 1. В аптеку вошли неизвестные и открыто похитили с полки витамины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел 22 мая. Оперативники задержали ранее судимых молодых людей. Ими оказались 33-летний местный житель и его 25-летняя подруга из Центрального района.  

Стражи порядка завели уголовное дело. Злоумышленников доставили в участок.

Ранее мы писали, что полиция проводит проверку обстоятельств ДТП с наездом на второклассника на Байконурской улице.

Видео: Telegram / Петербургская полиция

Теги: грабители, мвд, проспект луначарского, украли витамины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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