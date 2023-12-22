Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП с наездом на второклассника на Байконурской улице

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

Правоохранители проводят проверку после ДТП, в котором пострадал ребенок. Инцидент произошел на Байконурской улице 24 мая в 17:54. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка установили, что за рулем находился 44-летний водитель. Мужчина управлял автомобилем "Хендай Гетц". Двигаясь от проспекта Испытателей в сторону проспекта Королева, автомобилист совершил наезд на 8-летнего мальчика. Известно, что ребенок переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Школьник находился на улице без взрослых. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что полицейские оперативно задержали подозреваемого в нападении на пожилую петербурженку.

Фото: Piter.tv