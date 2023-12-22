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Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП с наездом на второклассника на Байконурской улице
Сегодня, 14:16
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Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП с наездом на второклассника на Байконурской улице

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Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

Правоохранители проводят проверку после ДТП, в котором пострадал ребенок. Инцидент произошел на Байконурской улице 24 мая в 17:54. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Стражи порядка установили, что за рулем находился 44-летний водитель. Мужчина управлял автомобилем "Хендай Гетц". Двигаясь от проспекта Испытателей в сторону проспекта Королева, автомобилист совершил наезд на 8-летнего мальчика. Известно, что ребенок переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Школьник находился на улице без  взрослых. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что полицейские оперативно задержали подозреваемого в нападении на пожилую петербурженку.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп с ребенком, полиция, пострадал мальчик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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