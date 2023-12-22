Полицейские оперативно задержали подозреваемого в нападении на пожилую петербурженку

Бандит всеми силами пытался отобрать сумку у пожилой женщины.

Оперативник задержали подозреваемого в нападении на пожилую петербурженку на улице Константина Заслонова. Инцидент произошел 24 мая в 16:30. Злоумышленник накинулся с кулаками на 86-летнюю женщину в парадной ее дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На лестничной площадке на пенсионерку напал неизвестный. Он всеми силами пытался отобрать сумку у пожилой женщины. Она закричала, тогда нападавший поспешил скрыться.

Спустя примерно час подозреваемый был задержан. Мужчину нашли у дома 1 по Транспортному переулку. Им оказался 40-летний неработающий гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Выяснилось, что иностранец нарушает миграционный режим.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Ранее мы писали, что полицейские задержали подозреваемых в нападении на пенсионера на Железноводской улице.

Фото: Piter.tv