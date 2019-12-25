На улице Константина Заслонова нашли накрытый одеялом гниющий труп

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

В Центральном районе Петербурга на улице нашли труп мужчины с гнилостными изменениями. Об этом стало известно Piter.tv.

Тело мужчины, накрытое одеялом, заметили у дома № 20 по улице Константина Заслонова днём 6 июня. На вид умершему 30-40 лет, одет в серую футболку и серые шорты.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мужчину, который убил свою жену во Всеволожске, арестовали.

Фото: Piter.tv