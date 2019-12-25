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На улице Константина Заслонова нашли накрытый одеялом гниющий труп
Сегодня, 10:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На улице Константина Заслонова нашли накрытый одеялом гниющий труп

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Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

В Центральном районе Петербурга на улице нашли труп мужчины с гнилостными изменениями. Об этом стало известно Piter.tv.

Тело мужчины, накрытое одеялом, заметили у дома № 20 по улице Константина Заслонова днём 6 июня. На вид умершему 30-40 лет, одет в серую футболку и серые шорты.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мужчину, который убил свою жену во Всеволожске, арестовали.

Фото: Piter.tv

Теги: труп, улица константина заслонова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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