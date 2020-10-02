Видео: иномарку развернуло на углу Светлановского и Просвещения и вынесло на тротуар

Второе за день ДТП произошло на перекрестке Светлановского проспекта и Проспекта Просвещения. Видео с момента аварии попало в распоряжение Piter.TV.
По неизвестным причинам "Рено" круто развернуло на проезжей части, после чего машина задом проскользила по проезжей части и выехала на тротуар.
Красная "Хонда", подбитая со стороны водителя, стояла на Светлановском в сторону Суздальского. Еще одна машина, серая, от удара перевернулась на 180 градусов и, едва не сбив людей у знака пешеходного перехода через Светлановский в сторону Луначарского, приземлилась у овощной лавки на углу Светлановского. Еще чуть-чуть и машина въехала бы в эту лавку. Все очень быстро случилось. Визг тормозов, летящая в воздухе машина.
описала происшествие в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Лида Дятлова.
Сведения о пострадавших уточняются.
Ранее Piter.TV опубликовал видео с сегодняшнего ДТП на том же месте.
Видео: Piter.TV
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