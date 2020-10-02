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Видео: иномарку развернуло на углу Светлановского и Просвещения и вынесло на тротуар

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Столкновения с пешеходами удалось избежать.

Второе за день ДТП произошло на перекрестке Светлановского проспекта и Проспекта Просвещения. Видео с момента аварии попало в распоряжение Piter.TV.

По неизвестным причинам "Рено" круто развернуло на проезжей части, после чего машина задом проскользила по проезжей части и выехала на тротуар. 

Красная "Хонда", подбитая со стороны водителя, стояла на Светлановском в сторону Суздальского. Еще одна машина, серая, от удара перевернулась на 180 градусов и, едва не сбив людей у знака пешеходного перехода через Светлановский в сторону Луначарского, приземлилась у овощной лавки на углу Светлановского. Еще чуть-чуть и машина въехала бы в эту лавку. Все очень быстро случилось. Визг тормозов, летящая в воздухе машина.

описала происшествие в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Лида Дятлова. 

Сведения о пострадавших уточняются. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео с сегодняшнего ДТП на том же месте. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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