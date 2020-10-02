Момент ДТП с такси на Светлановском попал на видео

Утром 2-го октября на севере Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, один из них ― такси. Piter.TV получил видео с момента происшествия.
Авария произошла на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения. На кадрах видно, что такси влетело во внедорожник, когда тот решил развернуться. Черное авто едва не наехало на пешеходов. В результате обе машины получили серьезные повреждения.
По словам очевидцев, все остались живы. О состоянии водителей и возможных пассажиров пока неизвестно.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на Дунайском проспекте пострадали три человека.
Видео: Piter.TV
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