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Момент ДТП с такси на Светлановском попал на видео

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Сведения о пострадавших уточняются.

Утром 2-го октября на севере Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, один из них ― такси. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Авария произошла на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения. На кадрах видно, что такси влетело во внедорожник, когда тот решил развернуться. Черное авто едва не наехало на пешеходов. В результате обе машины получили серьезные повреждения.

По словам очевидцев, все остались живы. О состоянии водителей и возможных пассажиров пока неизвестно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на Дунайском проспекте пострадали три человека. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, перекресток, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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