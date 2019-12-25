В вечернем ДТП на Дунайском проспекте пострадали три человека

В белую "Киа" сзади влетела "Тойота".

Около десяти вечера в четверг, 1 октября, на Дунайском проспекте по направлению к Бухарестской улице произошло серьезное ДТП. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу, "Тойота" столкнулась с движущейся попутно "Киа".

Очевидцы в соцсетях дополнили, что в белую "Киа", которая спокойно переезжала трамвайные пути на Купчинской, влетели сзади. В темной "Тойоте" оказались нетрезвые и, судя по наблюдениям очевидцев, не пристегнутые ремнями безопасности горожане – от удара ездоки чуть не пробили лобовое стекло.

В дорожной полиции рассказали, что водитель и пассажир "Тойоты", а также пассажир "Киа" получили травмы средней степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка.

Видео: на Владимирском проспекте сбили пешехода.

Фото: Иван Матухнов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"