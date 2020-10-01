Видео: на Владимирском проспекте сбили пешехода

В четверг, 1 октября, на Владимирском проспекте у дома №9 произошло ДТП.
На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, как молодой человек бежит по пешеходному переходу. Машины в одну сторону стояли, а вот встречные двигались. Петербуржец не убедился, что справа никто не приближается, и побежал дальше в тот момент, когда его сбила белая "Мазда". На кадрах видно, что пешеход в сознании и пытается подняться. Насколько сильно он пострадал, пока неизвестно.
Ранее мы писали, что в результате ДТП на Кингисеппском шоссе скончался водитель мопеда.
Видео: Piter.TV
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