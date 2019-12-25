В результате ДТП на Кингисеппском шоссе скончался водитель мопеда

Мужчина скончался в больнице.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 1 октября около 11:35 в Ивангороде произошло ДТП.

Сообщается, что на Кингисеппском шоссе у дома №20 столкнулись 68-летний водитель мопеда и 23-летний водитель "Шкоды Октавия". Водитель мопеда при перестроении не убедился в безопасности маневра. Избежать столкновения не удалось. Пенсионер скончался от полученных травм в больнице. По данному факту проводится проверка.

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Фото: Piter.TV