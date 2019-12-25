На проспекте Маршала Блюхера насмерть сбили женщину

Пешеход скончалась от полученных травм.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 1 октября около 11:17 часов утра на проспекте Маршала Блюхера произошло ДТП.

Сообщается, что у дома №41 24-летний водитель "Тойота Раф 4" вне зоны пешеходного пешехода сбил женщину на вид 60-65 лет. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка. При каких обстоятельствах произошла авария, пока неясно.

Ранее мы писали, что ДТП на Васильевском острове парализовало движение трамваев.

Фото: Piter.TV