ДТП на Васильевском острове парализовало движение трамваев

Столкнулись "Газель" и "Киа".

В четверг, 1 октября, мобильный корреспондент Piter.TV сообщил о транспортном коллапсе на Васильевском острове.

У метро "Спортивная" столкнулись "Газель" и "Киа". Из-за аварии встали трамваи №№6 и 40 в обе стороны. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", движение затруднено. В распоряжение редакции попали кадры с места происшествия. На момент публикации дорожная ситуация осложнена.

Ранее мы писали, что легковой автомобиль влетел в дерево на Васильевском острове.

Видео: Piter.TV