Видео: легковой автомобиль влетел в дерево на Васильевском острове

Столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля на Васильевском острове попало на видео. Инцидент произошел днем 1-го октября на пересечении Большого проспекта В.О. с 26-й и 27-й линией В.О.
На кадрах видно, что в результате столкновения авто выехало с проезжей части на газон и врезалось в дерево. Оба авто получили серьезные повреждения переднего бампера, о пострадавших не сообщается.
Ранее на видео попала авария с доставщиком еды. Он переезжал пешеходный переход на велосипеде.
Видео: Piter.TV
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