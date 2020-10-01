Видео: легковой автомобиль влетел в дерево на Васильевском острове

Авто "подбили", когда оно поворачивало налево.

Столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля на Васильевском острове попало на видео. Инцидент произошел днем 1-го октября на пересечении Большого проспекта В.О. с 26-й и 27-й линией В.О.

На кадрах видно, что в результате столкновения авто выехало с проезжей части на газон и врезалось в дерево. Оба авто получили серьезные повреждения переднего бампера, о пострадавших не сообщается.

Ранее на видео попала авария с доставщиком еды. Он переезжал пешеходный переход на велосипеде.

Видео: Piter.TV