Машина подбила на Фаворского торопливого доставщика еды на велосипеде

Курьер не пострадал.

В десятом часу утра в четверг, 1 октября, на улице Фаворского автомобиль подбил велосипедиста. Один из очевидцев ДТП разместил в соцсетях видео с автомобильного регистратора.

Как заметно на кадрах, курьер службы доставки еды так спешил к клиенту, что не стал спешиваться на нерегулируемом пешеходном переходе и поехал на другую сторону дороги прямо на велосипеде. Торопливость сыграла с молодым человеком злую шутку: едущий автомобиль не успел среагировать на внезапно появившегося двухколесного "пешехода" и подбил велосипедиста.

К счастью, столкновение получилось не очень жестким, и велосипедист даже не упал с велосипеда на дорогу. В ответ нерадивый владелец двухколесного транспорта посигналил автомобилисту рукой, вероятно, убедив, что с ним все в порядке, и уехал.

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Видео: Лина Долганова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"