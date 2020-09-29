В ДТП на проспекте Просвещения тяжело пострадал водитель ВАЗ

Мужчину госпитализировали.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 29 сентября около двух часов дня на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Кустодиева произошло ДТП.

Сообщается, что водитель "Лексуса", при проезде регулируемого перекрестка совершил столкновение с ВАЗ 2107. В результате столкновения водитель отечественного автомобиля, мужчина лет 30, получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали, что момент аварии на проспекте Просвещения попал на видео.

Видео: Piter.TV