В ДТП на проспекте Просвещения тяжело пострадал водитель ВАЗ

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 29 сентября около двух часов дня на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Кустодиева произошло ДТП.
Сообщается, что водитель "Лексуса", при проезде регулируемого перекрестка совершил столкновение с ВАЗ 2107. В результате столкновения водитель отечественного автомобиля, мужчина лет 30, получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка.
Ранее мы писали, что момент аварии на проспекте Просвещения попал на видео.
Видео: Piter.TV
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