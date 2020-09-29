Момент аварии на проспекте Просвещения попал на видео

На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Днем во вторник, 29 сентября, на проспекте Просвещения у дома №43 произошло ДТП.

Кадры, на которых запечатлен момент аварии, попали в распоряжение редакции Piter.TV. На съемке видно, как водитель "Жигулей" пересекает перекресток в тот момент, когда на него на большой скорости влетает иномарка.

Эта женщина на "Лексусе" на "красный" пролетела я дорогу переходил если бы не увидел и не отбежал во время был бы под колёсами (( чудом отвело поделился горожанин в соцсетях (пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред).

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Ранее мы писали, что мужчину зажало между фурой и землей на проспекте Непокоренных.

Видео: Piter.TV