Мужчину зажало между фурой и землей на проспекте Непокоренных

В конечном счете пострадавший отказался от госпитализации.

Днем во вторник, 29 сентября, на проспекте Непокоренных у дома №34 произошел несчастный случай.

Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, мужчина, выполняя ремонтные работы, был зажат между фурой и землей. Свидетели, находившиеся рядом, подняли погрузчиков и вытащили пострадавшего без сознания. До приезда кареты скорой ему была оказана первая помощь. Мужчина пришел в себя, когда прибыли медики. В конечном счете пострадавший отказался от госпитализации.

Ранее мы писали, что из горящего дома на проспекта Стачек эвакуировали 7 человек.

Фото: Piter.tv