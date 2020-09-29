Из горящего дома на проспекта Стачек эвакуировали 7 человек

В квартире, в которой произошел пожар, находился ребенок.

Днем 29-го сентября на втором этаже в жилом доме на проспекте Стачек произошел пожар. Из здания эвакуировали 7 человек, узнал Piter.TV от пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в Кировском районе поступило в 13:56. В однокомнатной квартире в доме №38 горела обстановка на площади 2 кв.метра. Из горящей квартиры эвакуировали 2 человека, из них 1 ребенок. Жильцы не пострадали. Всего было эвакуировано 7 человек.

В 14:11 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.

Ранее пожар произошел в Василеостровском районе. Очевидцы заметили в горящей квартире мужчину.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK