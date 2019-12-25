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В ДТП на Сызранской пострадал 10-летний мальчик
Сегодня, 10:10
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В ДТП на Сызранской пострадал 10-летний мальчик

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Сейчас подросток находится в состоянии средней степени тяжести.

В субботу, 16 июля, в Московском районе произошла авария, в результате которой травмы получил ученик четвертого класса. По информации Piter.tv, ребенок попал в больницу.

На перекрестке Сызранской и Рощинской улиц столкнулись автомобили  Volkswagen Polo и Ford Fusion. За рулем первой иномарки находился 32-летний петербуржец, второй машиной управляла 47-летняя жительница города. В авто находился и сын женщины, которому в результате ДТП понадобилась помощь медиков.

Сейчас подросток находится в состоянии средней степени тяжести. Информация о состоянии здоровье мальчика уточняется.

Ранее на Piter.tv: ночью на Парашютной 15 спасателей тушили дом.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп на рощинской, сызранская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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