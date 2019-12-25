В ДТП на Сызранской пострадал 10-летний мальчик

Сейчас подросток находится в состоянии средней степени тяжести.

В субботу, 16 июля, в Московском районе произошла авария, в результате которой травмы получил ученик четвертого класса. По информации Piter.tv, ребенок попал в больницу.

На перекрестке Сызранской и Рощинской улиц столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Ford Fusion. За рулем первой иномарки находился 32-летний петербуржец, второй машиной управляла 47-летняя жительница города. В авто находился и сын женщины, которому в результате ДТП понадобилась помощь медиков.

Сейчас подросток находится в состоянии средней степени тяжести. Информация о состоянии здоровье мальчика уточняется.

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Фото: Piter.tv