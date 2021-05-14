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На проспекте Сизова LADA Largus врезалась в припаркованный Daewoo Matiz: видео

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Он же, в свою очередь, врезается в столб, который оказывается на проезжей части.

Вечером 14 мая в Приморском районе на проспекте Сизова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием LADA Largus и Daewoo Matiz. Об этом Piter.tv сообщил источник вправоохранительных органов. 

На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как на большой скорости водитель LADA Largus врезается в припаркованный Daewoo Matiz. Он же, в свою очередь, врезается в столб, который оказывается на проезжей части. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали аварии. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Кировском районе пара на Renault Duster сбила пару на самокате. 

Видео: Piter.tv 

Теги: daewoo matiz, lada largus, дтп, проспект сизова
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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