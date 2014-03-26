В Кировском районе пара на Renault Duster сбила пару на самокате: видео

Информация о пострадавших не поступала.

Вечером 14 мая в Кировском районе у дома №82 по проспекту Стачек пара на автомобиле Renault Duster сбила пару на самокате. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения. На ней видно, как автомобиль выезжал из двора и тут же сбил мимо проезжающую пару на самокате. Также можно заметить, что молодая пара предварительно не посмотрела во двор.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Петербурге скорость арендованных самокатов ограничат до 15 км/ч.

Видео: Piter.tv