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В Кировском районе пара на Renault Duster сбила пару на самокате: видео

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Информация о пострадавших не поступала. 

Вечером 14 мая в Кировском районе у дома №82 по проспекту Стачек пара на автомобиле Renault Duster сбила пару на самокате. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения. На ней видно, как автомобиль выезжал из двора и тут же сбил мимо проезжающую пару на самокате. Также можно заметить, что молодая пара предварительно не посмотрела во двор. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее мы писали, что в Петербурге скорость арендованных самокатов ограничат до 15 км/ч. 

Видео: Piter.tv 

Теги: авария на стачек, дтп, самокаты
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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