На проспекте Обуховской Обороны пьяный именинник попал в ДТП

Автомобиль нарушителя перевернулся. Сам петербуржец не пострадал.

В ночь на субботу, 15 января, на проспекте Обуховской Обороны у дома № 287 произошло ДТП, в результате которого перевернулась машина "Лада Веста". За рулем иномарки находился 30-летний житель Петербурга. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Когда на место аварии прибыли сотрудники ДПС, они увидели, что автовладелец пытается погрузить легковушку на частный эвакуатор. Спешка мужчины смутила стражей дорожного порядка, они решили разобраться в ситуации. Выяснилось, что участник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам нарушителя, он отмечал день рождения.

Владелец автомобиля в аварии не пострадал. Ему выписали административный протокол на 30 тыс. рублей. Кроме того, мужчине грозит лишение прав.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор