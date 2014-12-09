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На Приморском шоссе столкнулись две "легковушки", есть пострадавшие
Сегодня, 16:23
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На Приморском шоссе столкнулись две "легковушки", есть пострадавшие

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В машинах находились четверо, травмы получили двое.

В ДТП на Приморском шоссе в Петербурге пострадали два человека. По факту аварии проводится проверка, пишет 25 июля 78.ru. 

В Курортном районе столкнулись легковые автомобили. На место происшествия прибыли пожарные, требовалась деблокировка. В двух машинах находились четверо, травмы получили двое. Пострадавших госпитализировали в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что ДТП с пятью машинами произошло на внешнем кольце КАД Петербурга. Медицинская помощь понадобилась водителю Skoda Rapid. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, приморское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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