На Приморском шоссе столкнулись две "легковушки", есть пострадавшие

В машинах находились четверо, травмы получили двое.

В ДТП на Приморском шоссе в Петербурге пострадали два человека. По факту аварии проводится проверка, пишет 25 июля 78.ru.

В Курортном районе столкнулись легковые автомобили. На место происшествия прибыли пожарные, требовалась деблокировка. В двух машинах находились четверо, травмы получили двое. Пострадавших госпитализировали в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП с пятью машинами произошло на внешнем кольце КАД Петербурга. Медицинская помощь понадобилась водителю Skoda Rapid.

Фото: Piter.TV