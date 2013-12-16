Утреннее ДТП у площади Победы спровоцировало пробку

Сильных повреждений автомобили не получили, но они перекрыли три полосы движения.

Утром 6 августа ДТП у монумента защитникам Ленинграда осложнило движение другим автомобилистам. Как рассказал читатель Piter.TV, около 8 утра на съезде с кольца на Краснопутиловскую улицу столкнулись фура и Hyundai Solaris.

Сильных повреждений автомобили не получили, но они перекрыли три полосы движения, чем создали пробку. Состояние пострадавших уточняется.

Накануне в Калининском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, иномарки Chevrolet и припаркованной Газели. По словам очевидцев, в момент аварии в салоне маршрутки находились девять человек (вместе с водителем).

Видео: Piter.tv