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На проспекте Луначарского произошло ДТП с участием маршрутки и двух машин
Сегодня, 15:29
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На проспекте Луначарского произошло ДТП с участием маршрутки и двух машин

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Информация о состоянии участников аварии уточняется.

В Калининском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, иномарки Chevrolet и припаркованной Газели. Об этом 5 августа очевидцы сообщили в социальных сетях. 

Авария произошла утром напротив дома №108 по Луначарскому проспекту. "Невские Новости" сообщают, что водитель маршрутки решил перестроиться в другую полосу. Однако водитель иномарки был к такому маневру не готов. В результате столкновения пострадала и рядом стоящая Газель. 

По словам очевидцев, в момент аварии в салоне маршрутки находились девять человек (вместе с водителем). На место ДТП тут же прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. По предварительной информации, медпомощь потребовалась двум пассажирам. Информация о состоянии участников аварии уточняется.

Ранее мы писали, что на трассе "Скандинавия" произошло лобовое ДТП.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, маршрутка, проспект луначарского
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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Аксенов Олег
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