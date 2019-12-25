На проспекте Луначарского произошло ДТП с участием маршрутки и двух машин

Информация о состоянии участников аварии уточняется.

В Калининском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, иномарки Chevrolet и припаркованной Газели. Об этом 5 августа очевидцы сообщили в социальных сетях.

Авария произошла утром напротив дома №108 по Луначарскому проспекту. "Невские Новости" сообщают, что водитель маршрутки решил перестроиться в другую полосу. Однако водитель иномарки был к такому маневру не готов. В результате столкновения пострадала и рядом стоящая Газель.

По словам очевидцев, в момент аварии в салоне маршрутки находились девять человек (вместе с водителем). На место ДТП тут же прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. По предварительной информации, медпомощь потребовалась двум пассажирам. Информация о состоянии участников аварии уточняется.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб