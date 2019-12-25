На трассе "Скандинавия" произошло лобовое ДТП

После аварии на трассе А-181 одному из водителей потребовалась госпитализация.

4 августа в 11:30 на 83 километре трассы А-181 "Скандинавия" произошло лобовое столкновение двух автомобилей: мини-фургона "Газель" и "Шевроле Нивы". По данным ОГИБДД Выборгского района Ленинградской области, на данном участке трассы ведутся дорожные работы.

По предварительной информации, "Газель" поворачивала на перекрестке и не пропустила "Шевроле Ниву", что и стало причиной аварии, однако окончательный вывод предстоит сделать сотрудникам ГИБДД, изучающим все обстоятельства инцидента. Пострадавшим в аварии оказался 66-летний водитель "Нивы": он был госпитализирован с травмами средней тяжести в больницу поселка Первомайское.

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