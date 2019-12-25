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На дороге из Луги в Оредеж "Лада" врезалась в трактор
Сегодня, 11:43
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На дороге из Луги в Оредеж "Лада" врезалась в трактор

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В ДТП с трактором пострадали двое несовершеннолетних.

4 августа около 12 часов дня на автотрассе возле деревни Коленцево, по пути из Луги в Оредеж, легковой автомобиль "Лада" столкнулся с трактором. В результате аварии пострадали пассажиры легковушки.

Двое детей были госпитализированы с места происшествия: у мальчика пяти лет диагностировали ушибы головы, у трехлетней девочки - перелом ноги. Состояние обоих было оценено как удовлетворительное; им назначено амбулаторное лечение. 

В обстоятельствах и причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД Лужского района. 

Ранее в Ленобласти водитель скутера погиб после столкновения с трактором.

Фото: Pexels 

Теги: дтп с трактором, коленцево, луга оредеж, лужский район, чп на дороге
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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