На дороге из Луги в Оредеж "Лада" врезалась в трактор

В ДТП с трактором пострадали двое несовершеннолетних.

4 августа около 12 часов дня на автотрассе возле деревни Коленцево, по пути из Луги в Оредеж, легковой автомобиль "Лада" столкнулся с трактором. В результате аварии пострадали пассажиры легковушки.

Двое детей были госпитализированы с места происшествия: у мальчика пяти лет диагностировали ушибы головы, у трехлетней девочки - перелом ноги. Состояние обоих было оценено как удовлетворительное; им назначено амбулаторное лечение.

В обстоятельствах и причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД Лужского района.

Ранее в Ленобласти водитель скутера погиб после столкновения с трактором.

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