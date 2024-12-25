На улице Пионерстроя произошла массовая авария

Правоохранители пытались поймать каршеринговый автомобиль.

В Красносельском районе Петербурга произошло массовое ДТП, сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис".

Авария случилась у дома 7 по улице Пионерстроя после погони полицейских за виновником, передает 78.ru. Правоохранители изначально пытались поймать каршеринговый автомобиль, который выехал на встречную полосу движения и врезался в припаркованную машину, а та – в следующую, третью.

В настоящее время информации о пострадавших нет. Все детали случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на "Скандинавии" водитель Mitsubishi съехал в кювет и погиб.

Фото: Telegram / Мегаполис