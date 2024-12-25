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На улице Пионерстроя произошла массовая авария
Сегодня, 10:39
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На улице Пионерстроя произошла массовая авария

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Правоохранители пытались поймать каршеринговый автомобиль.

В Красносельском районе Петербурга произошло массовое ДТП, сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис". 

Авария случилась у дома 7 по улице Пионерстроя после погони полицейских за виновником, передает 78.ru. Правоохранители изначально пытались поймать каршеринговый автомобиль, который выехал на встречную полосу движения и врезался в припаркованную машину, а та – в следующую, третью. 

В настоящее время информации о пострадавших нет. Все детали случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на "Скандинавии" водитель Mitsubishi съехал в кювет и погиб.

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: массовое дтп, улица пионерстроя
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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