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Момент столкновения двух легковушек на Гривцова попал на видео

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Судя по кадрам, столкнулись Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

В Петербурге на пересечении улицы Гривцова и Казанская столкнулись две легковушки. Авария попала на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Судя по кадрам, столкнулись Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Одна из машин во время удара едва не зацепила пешеходов, но все обошлось. У одной из машин оторвался бампер, но сильных повреждений удалось избежать, так как автомобили ехали не на высокой скорости.

Ранее на видео попал момент тройного ДТП в Репино, в котором "БМВ" улетел в кювет.

Видео: Piter.TV

Теги: hyundai solaris, volkswagen polo, гривцова, казанская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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