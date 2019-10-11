Момент столкновения двух легковушек на Гривцова попал на видео

Судя по кадрам, столкнулись Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

В Петербурге на пересечении улицы Гривцова и Казанская столкнулись две легковушки. Авария попала на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Судя по кадрам, столкнулись Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Одна из машин во время удара едва не зацепила пешеходов, но все обошлось. У одной из машин оторвался бампер, но сильных повреждений удалось избежать, так как автомобили ехали не на высокой скорости.

Ранее на видео попал момент тройного ДТП в Репино, в котором "БМВ" улетел в кювет.

Видео: Piter.TV