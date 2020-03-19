На видео попал момент тройного ДТП в Репино, в котором "БМВ" улетел в кювет

В аварии пострадали два человека.

Утром 19 марта на Зеленогорском шоссе, возле ж/д платформы "Репино" произошло тройное ДТП. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент аварии.

На записи видно, как автомобиль марки "БМВ", выезжая на трассу, протаранил двух французов - "Рено" и "Ситроен", а после съехал в кювет. За рулем немца находилась девушка.

В результате случившегося пострадали два человека. "Рено" потеряло колеса и часть подвески, а "Ситроен" получил вмятины и разбитую фару.

Ранее мы писали, что пожилой велосипедист попал под колеса иномарки на Лужской улице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.TV