Пожилой велосипедист попал под колеса иномарки на Лужской улице

В результате ДТП мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Утром 19 марта в Калининском районе Петербурга произошла авария. Возле дома №9 на Лужской улице пожилой велосипедист попал под колеса Opel Mokka. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

ДТП произошло около 08:10. За рулем автомобиля была женщина 1981 года рождения. При выезде с прилегающей территории она совершила наезд на велосипедиста, который двигался по велосипедной дорожке.

В результате случившегося 58-летнего мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии. По факту инцидента полиция проводит проверку.

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