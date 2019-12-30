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На пересечении Обводного и Лиговского легковушка вылетела на тротуар

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Hyundai попытался проскочить перед такси, но успел.

Рано утром в Петербурге две легковушки не поделилии дорогу. Момент ДТП на пересечении Обводного канала и Лиговского проспекта попал на камеру видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Hyundai попытался проскочить перед такси, но успел. Таксист зацепил легковушку и та оказалась на тротуаре. Пешеходов в этом время там не было. О пострадавших информация не поступала. 

На место смертельной аварии на Суворовском проспекте люди приносят цветы.

Видео: Piter.TV

Теги: лиговский проспект, обводный
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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