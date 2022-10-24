На Хошимина произошла серьёзная авария с участием каршеринга

Оба водителя находятся в больнице.

Полицией проводится проверка по факту ДТП в Выборгском районе Петербурга. В аварии пострадали два автомобилиста, оба госпитализированы в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На перекрестке улицы Хошимина и Выборгского шоссе 25 сентября в 08:50 произошло столкновение каршерингового автомобиля Volkswagen Polo под управлением 26-летнего водителя и автомобиля Honda Civic под управлением 27-летнего водителя, которые совершали манёвры на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель каршеринга в тяжёлом состоянии и водитель Honda в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Также утром 25 сентября в Колпино неадекватный с ножом напал на сотрудника ДПС.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП