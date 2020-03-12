Кроссовер грубо развернул другой кроссовер на Большом Сампсониевском

Одна из машин выехала на красный сигнал светофора.

Около полудня 12 марта на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и 1-го Муринского проспекта столкнулись два белых кроссовера. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Заметно, как в один момент два перекрестных потока машин начинают одновременное движение, из-за чего одна иномарка подбила и развернула другую. Вероятно, один из автомобилей поехал на красный свет.

Возможно он выехал на перекрёсток ещё на зелёный и ждал, когда поток по Сампс.уйдёт. Там часто так, особенно в час пик.

Ооо! Там всегда любят на красный выскакивать... – добавили петербуржцы в соцсетях.

Судя по картам, автомобилисты на Большом Сампсониевском проспекте до сих пор испытывают трудности с проездом и стоят в небольшой пробке.

Ранее мы рассказывали, что маршрутка врезалась в столб на Савушкина. Пострадало восемь человек.

Видео: Piter.TV