Кроссовер грубо развернул другой кроссовер на Большом Сампсониевском

Около полудня 12 марта на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и 1-го Муринского проспекта столкнулись два белых кроссовера. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.
Заметно, как в один момент два перекрестных потока машин начинают одновременное движение, из-за чего одна иномарка подбила и развернула другую. Вероятно, один из автомобилей поехал на красный свет.
Возможно он выехал на перекрёсток ещё на зелёный и ждал, когда поток по Сампс.уйдёт. Там часто так, особенно в час пик.
Ооо! Там всегда любят на красный выскакивать...
– добавили петербуржцы в соцсетях.
Судя по картам, автомобилисты на Большом Сампсониевском проспекте до сих пор испытывают трудности с проездом и стоят в небольшой пробке.
Ранее мы рассказывали, что маршрутка врезалась в столб на Савушкина. Пострадало восемь человек.
Видео: Piter.TV
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