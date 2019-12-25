Маршрутка врезалась в столб на Савушкина. Пострадало восемь человек

Полиция Приморского района ищет очевидцев ДТП.

Утром 12 марта пассажиры маршрутки №10 не смогли комфортно доехать до работы – мини-автобус врезался в столб на улице Савушкина. По информации отдела пропаганды УГИБДД, в неожиданном ДТП пострадало восемь человек, они получили легкие и средние по тяжести травмы.

Как именно произошло столкновение машины со столбом, пока неясно. В комментариях под постом в соцсети петербуржцы предположили, что автомобилист за рулем занимался посторонними делами во время езды или лихачил, как такое часто бывает у водителей городских маршруток.

На последнем фото видно, что за метров 7 ещё на газон выехал колесом. Может от удара с впереди идущей уходил?

Переднее колесо вывернуто! что то с рулевым! – выдвинули свои версии другие пользователи.

Полиция Приморского района ищет очевидцев ДТП, ведется проверка.

Ранее мы писали, что легковушка влетела в припаркованный грузовик на проспекте Маршала Блюхера.

Фото: Джон Уолкер, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"