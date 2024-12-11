На улице Оптиков автобус №154 сбил пожилую женщину

Пешехода госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту аварии, в которой пострадала пожилая женщина-пешеход. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 6 марта у дома 54 по улице Оптиков водитель 1965 года рождения, управляя рейсовым автобусом №154, при повороте сбил пенсионерку 1944 года рождения. Она переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Пешехода госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Предварительно, женщина и транспортное средство двигались на "зеленый". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV