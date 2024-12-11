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На улице Оптиков автобус №154 сбил пожилую женщину
Сегодня, 10:53
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На улице Оптиков автобус №154 сбил пожилую женщину

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Пешехода госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту аварии, в которой пострадала пожилая женщина-пешеход. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 6 марта у дома 54 по улице Оптиков водитель 1965 года рождения, управляя рейсовым автобусом №154, при повороте сбил пенсионерку 1944 года рождения. Она переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. 

Пешехода госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Предварительно, женщина и транспортное средство двигались на "зеленый". Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в ДТП на Ленинском проспекте пострадала 15-летняя пассажирка Hyundai. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп с автобусом, улица оптиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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