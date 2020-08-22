Едущая на красный сигнал иномарка сбила мотоциклиста на Невском проспекте

В каком состоянии находится пострадавший, неизвестно.

После полуночи в субботу, 22 августа, на Невском проспекте произошло жесткое ДТП: иномарка и мотоциклист не поделили дорогу. Столкновение произошло недалеко от дома №111/3. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Как заметно на видео, мотоциклисты и их автомобили-попутчики стояли на Невском проспекте на светофоре, в это время с Полтавской улицы на проспект поворачивали на зеленый сигнал другие машины. Как только мотоциклистам загорелся зеленый свет, они поехали вперед, однако один из автомобилей с Полтавской улицы продолжил ехать на запрещающий сигнал. Под "горячие колеса" попал мотоциклист, едущий по левой полосе, иномарка сбила мужчину.

В каком состоянии находится сбитый мотоциклист, неизвестно.

Ранее мы рассказывали, как ночью на Лиговском проспекте столкнулись две иномарки.

Видео: Piter.TV