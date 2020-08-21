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Видео: ночью на Лиговском проспекте столкнулись две иномарки

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Обе машины получили серьезные повреждения.

Ночью в центре Петербурга иномарка "снесла" другую машину. Piter.TV получил видео с момента аварии.

На кадрах видно, что белая легковушка "Хендэ" выехала на перекресток Лиговского проспекта и Разъезжей улицы, когда в нее врезался "Лэнд Ровер". Машину развернуло, она потеряла переднюю часть бампера.

По информации одного из водителей, обошлось без жертв. 

Если бы я влево не ушел, то размял бы его как мошку.

написал водитель "Лэнд Ровера".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в опрокинувшейся иномарке в Зеленогорске пострадали два человека. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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