Видео: ночью на Лиговском проспекте столкнулись две иномарки

Ночью в центре Петербурга иномарка "снесла" другую машину. Piter.TV получил видео с момента аварии.
На кадрах видно, что белая легковушка "Хендэ" выехала на перекресток Лиговского проспекта и Разъезжей улицы, когда в нее врезался "Лэнд Ровер". Машину развернуло, она потеряла переднюю часть бампера.
По информации одного из водителей, обошлось без жертв.
Если бы я влево не ушел, то размял бы его как мошку.
написал водитель "Лэнд Ровера".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в опрокинувшейся иномарке в Зеленогорске пострадали два человека.
Видео: Piter.TV
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