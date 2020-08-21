Видео: ночью на Лиговском проспекте столкнулись две иномарки

Обе машины получили серьезные повреждения.

Ночью в центре Петербурга иномарка "снесла" другую машину. Piter.TV получил видео с момента аварии.

На кадрах видно, что белая легковушка "Хендэ" выехала на перекресток Лиговского проспекта и Разъезжей улицы, когда в нее врезался "Лэнд Ровер". Машину развернуло, она потеряла переднюю часть бампера.

По информации одного из водителей, обошлось без жертв.

Если бы я влево не ушел, то размял бы его как мошку. написал водитель "Лэнд Ровера".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в опрокинувшейся иномарке в Зеленогорске пострадали два человека.

Видео: Piter.TV