В опрокинувшейся иномарке в Зеленогорске пострадали два человека

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Водитель врезался в столб на проезжей части, после чего опрокинулся в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 23:35 20-го августа у дома №2 по улице Пухтоловская дорога в Зеленогорске. Водитель 1987-го года рождения на "Мини Купере" ехал от проспекта Ленина к Рощинской улице. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосы встречного движения, после чего наехал на столб.

Водитель и его пассажир 1993-го года рождения находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в результате ДТП с автобусом в Ломоносовском районе погибли трое мужчин.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Дорожный инспектор / VK