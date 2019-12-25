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В опрокинувшейся иномарке в Зеленогорске пострадали два человека
Сегодня, 7:29
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nadezhda_sib

В опрокинувшейся иномарке в Зеленогорске пострадали два человека

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По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Водитель врезался в столб на проезжей части, после чего опрокинулся в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 23:35 20-го августа у дома №2 по улице Пухтоловская дорога в Зеленогорске. Водитель 1987-го года рождения на "Мини Купере" ехал от проспекта Ленина к Рощинской улице. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосы встречного движения, после чего наехал на столб. 

Водитель и его пассажир 1993-го года рождения находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в результате ДТП с автобусом в Ломоносовском районе погибли трое мужчин.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Дорожный инспектор / VK 

Теги: дтп, столб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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