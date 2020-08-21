В результате ДТП с автобусом в Ломоносовском районе погибли трое мужчин

Все погибшие находились в одном салоне авто.

Вечером 20-го августа в Ломоносовском районе Ленобласти недалеко от Красносельского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Около 21:50 на трассе столкнулись "Шевроле" и автобус №301. Пассажирский транспорт двигался впереди в попутном направлении, пассажиров в салоне не было. В результате аварии скончались водитель иномарки и два его пассажиры, их личности устанавливаются. Водитель автобуса не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в результате серьезного ДТП на 89 километре КАД пострадали дети.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK