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В результате ДТП с автобусом в Ломоносовском районе погибли трое мужчин

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Все погибшие находились в одном салоне авто.

Вечером 20-го августа в Ломоносовском районе Ленобласти недалеко от Красносельского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Около 21:50 на трассе столкнулись "Шевроле" и автобус №301. Пассажирский транспорт двигался впереди в попутном направлении, пассажиров в салоне не было. В результате аварии скончались водитель иномарки и два его пассажиры, их личности устанавливаются. Водитель автобуса не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в результате серьезного ДТП на 89 километре КАД пострадали дети. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: автобус, дтп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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