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Автомобиль Смольного попал в ДТП на Невском проспекте

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В ДТП пострадали три автомобиля.

На Невском проспекте стоит "паровозик" из трёх легковушек. Один из автомобилей принадлежит Администрации Губернатора и Правительства. Кадры с места события имеются в распоряжении Piter.TV.

Как сообщили очевидцы, в черную Toyota Camry врезался Ford, а в Ford уже въехал Renault. Судя по номерам, Тойота Камри принадлежит Администрации Губернатора и Правительства.

 

На место ДТП оперативно прибыли пожарные и скорая. О пострадавших информация не поступала.

Ранее в ДТП на Каменноостровском проспекте пострадали подросток и мужчина.

Видео: Piter.TV

Теги: ford, renault, toyota camry, массовое дтп, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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