Автомобиль Смольного попал в ДТП на Невском проспекте

В ДТП пострадали три автомобиля.

На Невском проспекте стоит "паровозик" из трёх легковушек. Один из автомобилей принадлежит Администрации Губернатора и Правительства. Кадры с места события имеются в распоряжении Piter.TV.

Как сообщили очевидцы, в черную Toyota Camry врезался Ford, а в Ford уже въехал Renault. Судя по номерам, Тойота Камри принадлежит Администрации Губернатора и Правительства.

На место ДТП оперативно прибыли пожарные и скорая. О пострадавших информация не поступала.

Ранее в ДТП на Каменноостровском проспекте пострадали подросток и мужчина.

Видео: Piter.TV