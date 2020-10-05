Автомобиль Смольного попал в ДТП на Невском проспекте

На Невском проспекте стоит "паровозик" из трёх легковушек. Один из автомобилей принадлежит Администрации Губернатора и Правительства. Кадры с места события имеются в распоряжении Piter.TV.
Как сообщили очевидцы, в черную Toyota Camry врезался Ford, а в Ford уже въехал Renault. Судя по номерам, Тойота Камри принадлежит Администрации Губернатора и Правительства.
На место ДТП оперативно прибыли пожарные и скорая. О пострадавших информация не поступала.
Ранее в ДТП на Каменноостровском проспекте пострадали подросток и мужчина.
Видео: Piter.TV
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