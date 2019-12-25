В ДТП на Каменноостровском проспекте пострадали подросток и мужчина

Обстоятельства аварии выясняются.

В воскресенье, 4 октября, на Каменноостровском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. Два человека пострадали, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел в 21-м часу у дома №81, корпус 4 по Каменноостровскому проспекте. В результате столкновения травмы получили подросток, который находился в одном из авто, и водитель другой машины. Оба получили травмы средней степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что резкое торможение привело к аварии с 10 авто на КАД.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV