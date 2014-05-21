В массовом ДТП на Мурманском шоссе пострадал человек

Дежурная смена поисково-спасательного отряда Лодейного Поля провела отключение АКБ машин.

В Лодейнопольском районе произошло массовое ДТП, рассказали 4 марта в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На 188-м километре Мурманского шоссе столкнулись автомобили "КамАЗ", Hyundai и Sollers. В результате аварии пострадал человек, помощь ему оказали до прибытия спасателей.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда Лодейного Поля провела отключение АКБ машин. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее у съезда на Комендантский проспект на КАД Петербурга столкнулись шесть автомобилей. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти